Teleguía Farándula

Manuel Mijares preocupa por su salud y su gran cambio físico

Cantante Manuel Mijares es noticia por su salud a pocos meses de anunciar que se iba a dar un descanso en la música

Por Hillary Chinchilla Marín
La salud de Manuel Mijares ha causado mucha preocupación. Foto: Albert Marín (Albert Marín)

El cantante mexicano Manuel Mijares provocó gran preocupación en sus fans durante los últimos días por su salud y su aspecto físico.

Hace algunos días, salió en redes sociales un video donde el artista se ve delgado y casi irreconocible, lo que, según medios mexicanos, se debe a un problema de salud.

Según Las Estrellas, Mijares fue hospitalizado de emergencia hace algunos meses por un problema cardiovascular, ya que estuvo en riesgo de infarto.

A pesar de que los médicos pudieron revertir el daño y evitar el infarto, le recomendaron cuidar su salud, objetivo en el que se ha enfocado en los últimos meses, lo que lo habría llevado a perder más de 20 kilogramos.

Esta noticia llega pocos meses después de que él anunció que se iba a tomar un descanso de la música.

Esa pérdida de peso explicaría el cambio físico del intérprete de El privilegio de amar.

Cantante Manuel Mijares
El cantante Manuel Mijares se ve muy diferente. (Tomada de Instagram/Tomada de Instagram)
Manuel MijaresCantanteMéxicoCosta Rica
Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

