Manuel Mijares preocupa por su salud y su gran cambio físico

La salud de Manuel Mijares ha causado mucha preocupación. Foto: Albert Marín (Albert Marín)

El cantante mexicano Manuel Mijares provocó gran preocupación en sus fans durante los últimos días por su salud y su aspecto físico.

Hace algunos días, salió en redes sociales un video donde el artista se ve delgado y casi irreconocible, lo que, según medios mexicanos, se debe a un problema de salud.

Según Las Estrellas, Mijares fue hospitalizado de emergencia hace algunos meses por un problema cardiovascular, ya que estuvo en riesgo de infarto.

A pesar de que los médicos pudieron revertir el daño y evitar el infarto, le recomendaron cuidar su salud, objetivo en el que se ha enfocado en los últimos meses, lo que lo habría llevado a perder más de 20 kilogramos.

Esta noticia llega pocos meses después de que él anunció que se iba a tomar un descanso de la música.

Esa pérdida de peso explicaría el cambio físico del intérprete de El privilegio de amar.