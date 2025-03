Maquillista de Teletica revela los secretos detrás de las cámaras

Katherine Abarca es una pieza fundamental dentro de Teletica. (Cortesía Katherine Abarca/Cortesía Katherine Abarca)

Katherine Abarca es una de las seis maquillistas que se encargan de gran parte de la magia y la belleza de los periodistas y presentadores del Teletica y nos reveló algunos secretos de lo que se vive detrás de cámaras.

Abarca es oriunda de San José, tiene 42 años y 16 de ellos ha estado vinculada a la televisora de La Sabana, donde se ha encargado de embellecer, cuidar y hasta motivar a muchas de las figuras del canal.

Para que las personas que salen día a día ante las cámaras siempre estén impecables y bellas, hay mucho trabajo detrás y un corre corre que pocos se imaginan.

“A veces a las presentadoras no sé, se les rompe una panti antes de entrar al aire y uno hasta las ayuda con eso y es muy cool porque no es solo maquillar. A la mayoría de mis clientas hasta las termino vistiendo, les pongo crema en la cara y uno les ayuda y les dice dos o tres palabras bonitas y ya las relaja y motiva”, nos contó.

Katherine ama su trabajo y es que soñaba con estar ahí desde que tenía 15 años, pero reconoce que su peor enemigo y el de sus compañeros es el tiempo.

“Pasa mucho que periodistas tienen que presentar, pero andaban reporteando y cuando llegan tal vez tienen 15 minutos para salir bonitas en pantalla, entonces en 15 minutos hay que maquillar y peinar lo que se ve en cámaras y uno ya tiene que saber el toque y más que el maquillaje de televisión es muy diferente, porque todo es en alta definición, todo son luces blancas y para nosotras es muy cruel porque todo se ve, si hay un poro abierto o lo que sea, se ve. Entonces toca, con el maquillaje, camuflar lo que no queremos que se vea y resaltar lo que se ve bien. Cuando llegan así con poco tiempo, ya uno sabe qué hacerles y muchas veces salen y la parte de atrás del cabello no está peinada y tienen ondas solo en el frente”.

La presión y la lucha contra el tiempo son parte del día a día, recuerda una anécdota que le pasó hace unos años con la periodista y, en ese entonces presentadora, Adriana Durán.

“Una vez me pasó un chasco con Adriana Durán, ella tenía una enagua blanca, la estaba maquillando para Buen Día y se me cayó el rímel en la enagua, a 10 minutos de salir al aire. Fuimos al baño a lavar eso y no había terminado el maquillaje. Eso fue una experiencia de terror, pero de terror, al final lo logramos”, recordó entre risas.

La también administradora de empresas explicó que al final la gente solo conoce y ve lo que sale en televisión y no tiene la idea de todo el trabajo que hay detrás.

“Para sacar una nota es toda una producción, un anuncio que dura 30 segundos puede ser dos días de trabajo, hay demasiado detrás y tenemos que estar en todo. Salimos mucho, vamos de gira, atendemos invitados, hasta cuando hay entrevistas en Teletica.com”.

Abarca se encarga de poner más guapos a periodistas y presentadores. (Cortesía Katherine Abarca/Cortesía Katherine Abarca)

Teletica le ha dado una segunda familia y grandes oportunidades

Dentro de su rutina de día a día, ella nunca tiene horarios fijos porque las dividen según los programas que estén en paralelo. A veces puede entrar a las 5 de la mañana para los noticieros de las 6 a.m. o puede entrar a las 2 de la tarde para los de la noche y programas como 7 Días.

Esa situación ha hecho que maquille a todos los periodistas y presentadores del canal, con quienes tiene muy buena relación.

“En el canal conoces a demasiada gente y, aunque no tengo los 16 años corridos, siempre he estado ahí y es normal salir y encontrarme con Carlitos Álvarez, con Shirley Álvarez. A mí me asignan programa por días, por ejemplo: hoy estoy en Telenoticias de la noche y en 7 días. El canal nunca para, voy a estar en Nace una estrella, pero a veces tengo horario de la mañana que toca Buen Día y Calle 7, y así todas andamos por todo lado. Con todos me llevo superbién, todos son excelentes seres humanos y muy compañeros. Como pasamos tanto juntos, el ambiente es muy bonito. Somos una familia y es un ambientazo”, nos explicó.

Además de conocer a reconocidas figuras del medio local, le ha tocado toparse y hasta trabajar con cantantes de renombre fuera del país.

Entre los que menciona, ha tenido la oportunidad de maquillar a las hermanas de Ha Ash, a Luis Fonsi, Cristian Castro y más artistas de gran fama internacional, otro plus que le da su trabajo.

Actualmente, Abarca divide su día a día entre el trajín diario que le trae Teletica y su faceta como madre soltera y jefa de hogar, porque vive con su gran amor, su hijo de 21 años que está estudiando para convertirse en piloto.

Para ella el centro de su vida es Dios y por eso todos los días bendice su lugar de trabajo y se pone como meta que cada persona que pase por su estación salga motivada y con la energía positiva renovada.

Las hermanas Natalia y Shierley Álvarez tienen gran relación con Abarca. (Cortesía Katherine Abarca/Cortesía Katherine Abarca)

Katherine tiene grandes amigos que le ha dejado el canal. (Cortesía Katherine Abarca/Cortesía Katherine Abarca)

El arte del maquillaje lo emplea en ella misma. (Cortesía Katherine Abarca/Cortesía Katherine Abarca)

Luis Fonsi es una de las muchas estrellas que le ha tocado maquillar. (Cortesía Katherine Abarca/Cortesía Katherine Abarca)