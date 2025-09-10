Marcela Negrini confesó que estuvo alejada de las redes por una situación delicada con su esposo

Marcela Negrini, estuvo perdida en redes por una razón. (redes/Instagram)

Marcela Negrini contó que su esposo debió ser intervenido de manera urgente, una noticia que sorprendió a sus seguidores y que la llevó a priorizar el apoyo en su recuperación.

“¿Cómo pasaron ese Día del Niño? Como vieron, yo, superajetreada y preocupada, porque Tercero (su esposo) tenía una cirugía de rodilla, otra vez”, comentó la oriunda de Orotina.

La guapa detalló que tenía que operarse rápido y que, días atrás, estuvieron corriendo con el tema de los tratamientos.

Marcela Negrini y su esposo Tercero Castro son muy unidos. Instagram

“El doctor no lo quería operar y estábamos descartando todas las opciones para que no se operara de nuevo, pero bueno, lamentablemente tuvo que hacerlo y todo salió muy bien”, sostuvo.

Marcela Negrini, habló de su esposo. (redes Marcela Negrini /Instagram)

Marce, como le dicen de cariño, agregó que el doctor que atendió a su esposo lo comprendió muy bien y que ahora está en proceso de recuperación.

“Quiero agradecerles por sus mensajes, apoyo, oraciones. Espero en Dios que termine de salir bien. Ya anda trabajando, pero este niño no se queda quieto, así que acá lo estamos apoyando”, concluyó.

Recordemos que Negrini se casó con Gilbert Tercero Castro el 9 de abril del 2021.