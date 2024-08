Marco Antonio Solís se volvió viral al contestar por fin “¿A dónde vamos a parar?”

Marco Antonio Solís respondió por fin "¿A dónde vamos a parar?"

Marco Antonio Solís se puso emotivo y creativo para contestarle a un seguidor que le preguntó “¿A dónde vamos a parar?”.

Un fan del artista usó su cuenta de X (antes Twitter) para hacerle la pregunta que se repite una y otra vez en una de sus canciones más exitosas y famosas, que justo lleva el mismo nombre.

“Necesito conseguir el número de Marco Antonio Solís para saber si ya sabe a dónde vamos a parar”, le escribieron.

LEA MÁS: !Los Bukis en Costa Rica! Anuncio de su concierto emociona a sus fans

El artista para contestar la pregunta se puso creativo y muy analítico con un mensaje que se volvió viral en redes sociales.

“Hoy, específicamente, no tengo manera de saber cómo contestar esa pregunta. Como están las cosas no sé a dónde vamos a parar… pero me gustaría creer que hacia un mejor lugar donde la empatía, la solidaridad, la unión y el amor sean los valores que nos guíen”, contestó.

La publicación se llenó de mensajes para el artista y hasta quien hizo la pregunta se emocionó con la respuesta.

Solís vendrá a dar un concierto al país con “Los Bukis” el 5 de diciembre en el Centro de Eventos Pedregal, ubicado en Belén.