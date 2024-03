María González mostró cómo se encuentra tras terminar tratamientos contra el cáncer

María González se mostró feliz tras días de haber terminado su tratamiento contra el cáncer

María González apareció este fin de semana en sus redes sociales y mostró cómo está a días de haber terminado los tratamientos contra el cáncer.

Hace pocos días, la creadora de contenido y presentadora de televisión contó que aunque ya había terminado con las sesiones de radioterapia y quimioterapia, estaba luchando contra los efectos secundarios.

González contó que tiene días buenos y malos y tal parece que este fin de semana fue bueno, porque volvió a publicar en sus redes sociales.

En las historias que publicó este domingo se le vio feliz, disfrutando junto a uno de sus hermanos y jugando fútbol con un grupo de niños.

Aunque no describió las publicaciones, sí se le vio muy feliz y las musicalizó con canciones de alegría y motivación como: “Good life” (Buena vida), “Moments we life for” (Momentos por los que vivimos) y “On top of the world” (En la cima del mundo).

La comunicadora ha querido ir compartiendo su proceso contra el cáncer con todos sus seguidores, por eso los ha tenido al tanto por medio de “Facetas”, un canal de difusión en Instagram, donde cuenta y explica cómo se siente en las diferentes etapas del proceso.