Mariale Acosta está lista para ir a representar a Costa Rica en el Miss Universo y le pide esto a los ticos

Fotos de Mariale Acosta Miss Universo Costa Rica / foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Mariale Acosta está a pocos días de viajar a Puerto Rico para representar a Costa Rica en Miss Universo 2026, y la organización nacional quiere que su despedida sea una verdadera fiesta.

Yessenia Ramírez, directora de Miss Universe Costa Rica, espera que cientos de costarricenses lleguen al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría el próximo domingo 1.º de noviembre, a las 8 de la noche, para acompañar a la reina de belleza antes de su partida.

“Esperemos que sea una fiesta nacional en la que todas las personas se puedan reunir en el aeropuerto Juan Santamaría y podamos celebrar esta alegría de una representante de nuestro país que va a ir a darlo todo”, expresó en entrevista.

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La directora sueña con una despedida llena de banderas, música y muestras de cariño porque considera que la participación de Mariale debe unir al país.

“Este es el mundial nuestro, que nos merecemos. Es un país que merece una clasificación, merece una corona”, aseguró.

Una despedida con música, comparsas y banderas

Yessenia Ramírez lleva tres años como directora del Miss Universo Costa Rica y su deseo es empoderar mujeres bajo esta plataforma. (Cortesía LN/Cortesía LN)

Ramírez explicó que la actividad será abierta al público y que están preparando una celebración con bandas musicales, comparsas, flores, carteles y serenatas.

Incluso invitó a quienes deseen llevar instrumentos musicales a sumarse al festejo.

“Si usted quiere llevarse un tambor y tocarle tambor a Mariale, usted lo puede hacer”, comentó.

Eso sí, pidió respetar los espacios autorizados y las disposiciones del aeropuerto, pues la organización ha tenido que gestionar permisos para realizar la actividad.

La directora también indicó que se trabaja para contar con la participación de Marta Esquivel en una despedida protocolaria dentro del vestíbulo, donde el acceso será restringido.

Acosta viajará sola el 1.º de noviembre y llegará a Puerto Rico para cumplir primero con compromisos relacionados con un patrocinador.

Posteriormente, el 8 de noviembre, a las 8 de la mañana, deberá presentarse en el hotel sede para iniciar la concentración oficial junto con las demás participantes.

Ramírez se incorporará a las actividades el 21 de noviembre, debido a que tiene previsto participar en la apertura de la Teletón el día anterior.

Yessenia Ramírez confía en que Mariale dará una sorpresa

Mariale Acosta estuvo de invitada en el programa Hoy día de Telemundo (redes/Captura de video)

La directora aseguró que la preparación de la representante nacional ha avanzado favorablemente gracias a su experiencia, disciplina y capacidad para resolver imprevistos.

“Mariale es una mujer con muchísima experiencia, eso ha facilitado muchísimo el trabajo”, afirmó.

Según contó, ambas mantienen conversaciones nocturnas para repasar los pendientes de cada jornada y organizar los siguientes pasos.

La encargada del certamen destacó que incluso cuando el cansancio aparece, la candidata mantiene una actitud positiva.

“Doña Yess, lo vamos a lograr. Estamos hechas para esto, lo vamos a lograr. Todo tiene solución”, es una de las frases que, según Ramírez, suele repetirle.

La organización también ha recibido apoyo de diseñadores nacionales e internacionales para completar los preparativos.

Uno de los elementos que más expectativas genera es el traje nacional, cuyo diseño todavía no ha sido revelado.

“El traje típico va a ser una alegría nacional. Creo que les va a encantar a todos los costarricenses”, adelantó.

Ramírez considera que la experiencia acumulada por la organización durante los últimos tres años puede contribuir al desempeño de la actual representante.

“Fue un camino que lo abrió Elena (Hidalgo), lo siguió Mahyla (Roth) y ahora está en las manos de Mariale”, manifestó.

Por eso, mantiene grandes expectativas sobre lo que podría ocurrir en el certamen.

“Estoy muy esperanzada de que vamos a recibir una gran sorpresa”, expresó.

La edición número 75 de Miss Universo se realizará en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en San Juan.

La competencia de trajes nacionales está prevista para el 21 de noviembre, la gala preliminar para el 22 de noviembre y la coronación para el 24 de noviembre.

Los tres eventos serán transmitidos en Costa Rica por Canal OPA, según confirmó la directora.

Mientras llega el momento de la competencia, Ramírez insiste en que el respaldo de los costarricenses es fundamental para que Mariale sienta el cariño de su país.

“Reúnanse en familia, festejen, celebren y vivan la alegría que es de todos”, pidió.