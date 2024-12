Marianela Valverde confesó que atraviesa doloroso proceso en su búsqueda de ser madre

Marianela Valverde, modelo busca ser mamá

Marianela Valverde pasa por uno de los momentos más complicados desde que empezó el difícil y doloroso proceso para intentar quedar embarazada.

La expresentadora de televisión lleva tres años buscando ser mamá en el que ha pasado desde la fecundación in vitro hasta la maduración de ovarios.

La creadora de contenido ha compartido parte de su lucha en redes sociales, por lo que, ante las dudas de sus seguidores, decidió contar cómo está actualmente.

“Sé que muchas personas están pendientes de nuestro proceso y de cómo me siento. Para ser honesta, no estoy pasando por el mejor momento. Realmente, esta lucha no es nada fácil y muchas veces me siento cansada de todo, de seguir adelante y luchar (ya son tres años en esto), de dar explicaciones, de escuchar consejos que nunca pedí, del bombardeo de los casos exitosos que me cuentan, de que me señalen con comentarios como (se tiene que relajar, estar tranquila, etc.), de tener miedo, de sentir dolor, de la presión, de mantener en silencio muchas cosas o de tener que dar explicaciones en fin... a este punto falta energía. Tal vez algún día pueda hablar del tema abiertamente”, contó al inicio del texto.

También comentó que todo esto ha significado un sinfín de sacrificios, como dejar de hacer lo que ama, pero entiende que es parte de su lucha.

“Soy una persona superactiva y creativa, que se me ha prohibido hacer lo que tanto amo para seguir luchando por un sueño más grande. Para mí es duro tener que abandonar lo que tanto me gusta, pero lo haré si es lo que se requiere. Sacrificios y más sacrificios, es cansada la lucha, pero con todo y todo me levanto y sigo. Un día a la vez. Hasta volvernos a encontrar”.

Agregó que cuando se sienta lista contará su historia, pero que, de momento, está enfocada en seguir adelante en la busca de hacer realidad su sueño.

“Por el momento, necesito un tiempo fuera y concentrar toda mi energía en el objetivo principal. Los dejaré por un tiempito (no muy largo) y me desconectaré de todo, porque lo necesito. Muchas gracias a las personas que se preocupan y que están al tanto, así como a aquellas personas que me tienen en sus oraciones y están pendientes. Es solo que muchas veces para estar bien hay que tener momentos de paz. Se les quiere”, concluyó.