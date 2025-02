Marianela Valverde está impactada tras ver lo que ha provocado su conmovedora historia

Marianela Valverde (Archivo/Archivo)

Marianela Valverde quedó impactada al ver que el video en el que anunció que está embarazada ya suma millones de reproducciones y es viral en redes sociales.

La expresentadora de televisión compartió una serie de historias para contar lo impresionada que está de ver hasta dónde ha llegado su historia y su lucha por ser mamá.

“Creo que nuestra historia se hizo viral. Cuatro punto, cuatro millones de vistas, cientos de compartidos, más de 50 mil likes y miles de comentarios que no me va a alcanzar la vida para responder. Yo jamás me esperé que mi historia conmoviera a tanta gente alrededor del mundo”, explicó en Instagram.

Ella contó que le han llegado mensajes de personas de otros países, incluso cuentas reconocidas.

“Es algo increíble, yo nunca imaginé que se hiciera viral y traspasara fronteras. Esto ha sido como una locura, recuerdo las palabras de un amigo que, cuando le dije el nombre de la bebé, me dijo: ‘Esa niña viene con estrella’ y para muestra un botón, qué Macarena más famosa”, mencionó.

Al final se tomó el tiempo para agradecer todo el apoyo y cariño que ha recibido en todo este proceso que, si bien ya está en la mejor etapa, fue muy doloroso.

“Gracias a todos por el apoyo, la empatía, la preocupación, por compartir, por estar tan pendientes, por querer tanto que este embarazo llegue a término. Hoy estamos muy bien, ya superamos los tres días de reposo y estamos muy contentos”, concluyó.

