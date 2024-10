Maribel Guardia tomó una de las decisiones más duras y complicadas de su vida

Maribel Guardia tomó una complicada y dura decisión

Maribel Guardia tomó una difícil y dura decisión sobre su hijo, el cantante y actor, Julián Figueroa, quien falleció el año anterior.

La actriz costarricense asistió al estreno de una obra de teatro en México, donde se topó con algunos medios de comunicación locales que le cuestionaron sobre las pertenencias de su hijo.

Aunque al principio contó que no los quería tocar, con el paso del tiempo decidió donar la mayoría de las prendas y objetos, pero solo se dejó un recuerdo especial.

“De la ropa de Julián, la regalé toda. Me quedé con una chamarra que estará conmigo hasta que me muera; una sola, pero Julián usó Muchisímas, sobre todo rojas, porque Julián era (de usar ropa en todo) negro y rojo. El resto de las chamarras las doné al museo de Joan (Sebastián). He dado muchísimas cosas de la casa, del rancho: esculturas, pinturas y prendas de Joan”.

Además de las donaciones, ella también decidió darle una pertenencia del artista a personas para las que él era importante, como una forma de recordarlo.

“No es fácil deshacerme de las cosas de Julián, de hecho, mi maquillista venía conmigo y se le olvidó la chamarra. Le digo: ‘vamos al clóset de Julián’, pero yo no fui. ‘Ve y elige una chamarra’ y se la regalé, porque él quería mucho a Julián, lo conoció mucho. Y así lo voy a hacer con personas que estuvieron cerca de él, regalarles sus chamarras y sus camisas”, concluyó.

Figueroa falleció el 9 de abril del 2023, debido a un problema cardiaco.