Marilin Gamboa contó gran obra que hace y que le sirve de ejemplo a muchos

Marilin Gamboa, expresentadora de Teletica, mostró que, a diferencia de muchas famosoticas, ella destina la ropa que ya no usa a grandes causas.

Gamboa compartió en su cuenta de Instagram que estaba remodelando su armario, sacando ropa que ya no le gusta o usa, y muchos seguidores le consultaron por la opción de una venta de garaje, algo muy normal en famositicas, a lo que ella respondió que no era su estilo.

“Con respecto a la historia de la depuración de mi guardarropa. Para las personas que me han estado preguntando, yo no acostumbro a hacer la bendita venta de garaje y eso, porque no va conmigo, no me gusta hacer eso”, explicó.

Ella agregó que lo que gusta es donar su ropa a algunas personas que sabe que la van a aprovechar o que la necesitan.

“Yo lo que acostumbro es que lo hago por grupitos, y ya sé a quién se lo voy a regalar, digo a fulanita le sirve esto, que sé yo, que una hija de una amiga de mi mamá empezó a trabajar en algún lugar y ocupa ropa un poquito más seria, o no sé una vecinita que sé que le gusta algo o que le puede servir. Hago grupitos y lo regalo, y lo demás lo llevo a algún albergue, así administro mi ropita”, contó emocionada.

Con el gesto de Gamboa, muchos van a salir beneficiados