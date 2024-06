Marilin Gamboa recordó doloroso episodio de su vida tras ver noticia de supuesto femicidio en Alajuela

Macabro caso en Lagunilla de Alajuela le recordó feo episodio a Marilin Gambooa (Instagram El Chinamo)

Marilin Gamboa recordó la dolorosa situación de violencia que vivió tras ver la noticia sobre la pareja que fue hallada muerta por su hija en Alajuela.

Este viernes, el hallazgo de los cuerpos de una pareja en Lagunilla de Alajuela consternó a todo el país, y es que quien los encontró fue su hija, y las autoridades manejan la hipótesis de que el hombre asesinó a la esposa y luego se quitó la vida.

Las muertes por el crimen organizado y el motón de casos de femicidios tienen en vilo al país y Gamboa no se aguantó y dio su punta de vista sobre lo que viven las víctimas de violencia.

Ella compartió una captura de una nota de La Teja titulada: “Hermana de mujer asesinada por esposo: ‘vivió con miedo toda la vida’” y comentó que muchas veces se minimiza el dolor y la situación que pasan las víctimas.

LEA MÁS: Hermana de mujer asesinada por esposo: “vivió con miedo toda la vida”

“Las víctimas contamos de las anomalías, pero los mismos familiares y amigos minimizan la situación diciendo: ‘Eso no es nada, no sea tan dramática, tal vez lo dijo o lo hizo porque estaba estresado. Tal vez usted entendió mal, eso solo lo dice en un arranque de cólera, pero de ahí no pasa. No es para tanto, téngale, paciencia, etc.’ Y zaz... pasan estas cosas, la sociedad siempre va a ver las quejas de la mujer como locura y las agresiones de los hombres como: ‘pobrecito, seguro está estresado”, expresó.

En la publicación ella se incluyó como víctima porque ha vivido la violencia en carne propia, así lo reveló en el 2022.

“Como ser humano y como mujer he tenido que enfrentarme a muchas dificultades y sé muy bien lo que es vivir bajo diferentes tipos de violencia y por miedo y por vergüenza he guardado silencio como muchas de ustedes. Viví bajo la advertencia de que si yo hacía algún intento por contar o pedir ayuda, la más perjudicada iba a ser yo. Eso es violencia”, contó en su momento en un video.

Al igual que Gamboa, muchos famositicos han salido a expresar su preocupación por la situación de inseguridad que se vive en el país.