Mauricio Hoffmann aparece a última hora en Batalla de Karaoke

Batalla de Karaoke inicia este domingo 12 de abril a las 7 p.m.. por canal 7. (cortesía/Cortesía)

A pocas horas de su estreno en vivo, Teletica sorprendió al incorporar de último momento al presentador Mauricio Hoffmann en Batalla de Karaoke.

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La televisora dejó ver la noticia a través de sus redes sociales, donde compartió varias historias del programa. En una de ellas aparece Hoffmann firmando unos documentos, lo que confirmaría su llegada al espacio.

“Mau se une al grupo de presentadores”, escribieron, mostrando su entusiasmo por sumar al comunicador, quien ya tiene experiencia en este tipo de formatos televisivos.

Mauricio Hoffmann será presentador del programa. (Redes/Facebook)

Su incorporación no estaba en el radar y rápidamente generó sorpresa, sobre todo porque se da justo el día en que el programa debuta en vivo.

Este medio se puso en contacto con Hoffmann para conocer más detalles sobre su llegada y saber cómo se siente de cara al estreno de esta noche.

Ahora queda la expectativa de ver qué papel tendrá en el programa y cómo encajará en esta nueva apuesta de entretenimiento.