Mauricio Hoffmann no se contuvo y le hizo un fuerte reclamo a Diego Piñar en pleno programa

Lo que parecía un programa más, se convirtió en un momento tenso cuando Mauricio Hoffmann no se contuvo y le sacó los trapos sucios a Diego Piñar en pleno en vivo. La confrontación sorprendió a los televidentes y generó un instante de alta tensión entre los compañeros.

Todo ocurrió mientras presentaban una nota sobre Coco Vargas, donde recordaban que el estilo para comunicar al dar noticias de la farándula tica, eran groseras.

Por lo que Diego Piñar le dijo al macho: “¿Yo fui grosero con vos?”.

Hoffman respondió de inmediato: “Vos fuiste grosero. Yo no tengo ningún resentimiento, ya superé todo lo que tenía que superar”, cuestionando sobre los asuntos del pasado.

Aunque Hoffman recordó experiencias pasadas, señalando que el programa Intrusos de la Farándula, para el que Piñar trabajó, era grosero, invasivo, irrespetuoso e intrusivo, y que los conductores a veces sometían a los invitados.

“¿Te falté el respeto? Yo solo estaba haciendo mi trabajo”, respondió Piñar.

En medio del cruce, Bismarck Méndez pidió cámara para mediar, ya que según él se estaban “devolviendo los peluches”.

“Invadiste mi privacidad, me lo faltaste (el respeto) siendo invasivo”, concluyó Hoffmann, dejando claro su punto frente a su compañero.

Esta no es la primera vez que Mau le tira a Piñar, pues no se le olvida el trato del periodista.

Recordemos que Diego Piñar actualmente jefe de información en Teletica para el programa Boca en Boca. En 2008 dio su paso por Repretel, donde trabajó como comunicador y abordó temas bastante polémicos dentro de la farándula tica.

El clip fue compartido por la página La esquina 506, y sus seguidores no dudaron en reaccionar y recordar cuando era pareja de Vivían Campos y tenía otra novia.

“Groseros, lo grabaron con la nueva novia, aun estando casado, tremenda grosería en esos tiempos”, “Mauricio tiene historial de eso, y siempre le sacaron cosas”, “En la vida yo soy Bismarck, pico la vara, pero estoy listo para separarlos”.