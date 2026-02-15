Mauricio Hoffmann y Majo Ulate pasaron San Valentín separados

El Día de los Enamorados pasó sin fotos, sin dedicatorias y sin señales de celebración en pareja. Mauricio Hoffmann y Majo Ulate mantuvieron absoluto silencio este 14 de febrero y, aunque no hubo escándalo en redes, se supo que cada uno pasó la fecha por su lado.
La pista la dio el creador de contenido de motos Diego Cervantes, quien expuso al presentador en uno de sus videos. Y es que durante una rodada hacia la Península en Guanacaste (un recorrido que implica horas de viaje e incluso pasar la noche fuera de casa) Cervantes empezó a preguntarles a sus compañeros qué habían tenido que hacer para que los dejaran ir.
Algunos confesaron que pidieron permiso con anticipación, otros que tuvieron que negociar, pero Hoffmann fue claro: dijo que su novia es “muy especial” y que sí tenía autorización para irse de paseo. Eso sí, dejó claro que, aunque no estuvieron juntos el 14, apenas la vea espera un beso, un abrazo y, por supuesto, una buena cena.
LEA MÁS: Última foto de Zoé, la hija de Mauricio Hoffmann, con su abuelo don Nelson Hoffmann, toca el alma
En otro video, Cervantes también les consultó cuál sería un buen regalo para el Día de los Enamorados. Mientras varios se fueron con pedidos altos (como que les cambiaran la moto), Mau fue más aterrizado y aseguró que con una fragancia o algún accesorio para la moto quedaba más que feliz.
LEA MÁS: Majo Ulate y Mauricio Hoffmann no paran de derrochar su amor por las playas del país
Así, sin drama y con casco puesto, el presentador pasó San Valentín en carretera, pero con la promesa de celebrar después.
Por su parte, Majo Ulate lo celebró con fotos donde ambos aparecen junticos en una piscina y otra imagen bien acaramelados, junto al mensaje escribió: “Mi San Valentín de todos los días, Mau, te amo”.