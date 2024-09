Max Rodríguez tendrá que dejar de tatuar por una condición médica

Max Rodríguez dejará de tatuar por problema médico (Tomada de Instagram)

Max Rodríguez, tatuador tico, tendrá que ponerle una pausa a su amado trabajo por culpa de un complicado problema médico.

El también creador de contenido contó en sus redes sociales que una condición médica le impide atender al montón de clientes que tiene.

“Esto es un ultrasonido de mi hombro, porque hace 12 días empecé con un dolor de hombro que se fue extendiendo hasta llegar a la mano, se fue extendiendo hasta el cuello y el otro brazo. Como yo me dedico a tatuar, me estaba lastimando los brazos y es necesario darle una explicación a mis clientes”, contó.

Él agregó que el dolor se fue transformando a un sufrimiento continuo y tuvo perdida de la fuerza de su brazo y pese a que fue a un fisioterapeuta, no logró recuperarse.

“Fui al hospital, me hicieron un ultrasonido, una resonancia y más y el resultado fue: exceso de trabajo. He trabajado demasiado durante mucho tiempo, no le he dado descanso suficiente al cuerpo y creo que eso es normal cuando uno llega a los 31 años. Parece ser que mi cuerpo no aguanta sesiones seguidas de 10 horas como las hacía cuando tenía 20 años”.

Al final explicó que aunque él quiere tatuar ya, su cuerpo es el que manda y pueden ser vacaciones de hasta 15 días o más, pero que mientras reposa y se recupera del todo se enfocará en otros proyectos. Eso sí, cuando vuelva a tatuar, no podrá seguir el ritmo de trabajo de siempre, pero lo va a intentar.