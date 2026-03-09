Mbappé y Ester Expósito: todo lo que se sabe del supuesto romance del que todo el mundo habla

Testigos aseguran que la pareja compartió una cena y luego visitó la azotea de un hotel con vistas a la ciudad. (Instagram)

Los rumores de un posible romance entre el futbolista Kylian Mbappé y la actriz española Ester Expósito tienen a muchos hablando, luego de que ambos fueran vistos compartiendo varios planes juntos en París.

Las especulaciones comenzaron a circular con fuerza durante el fin de semana, cuando en redes sociales empezaron a aparecer imágenes y comentarios de personas que aseguran haberlos visto muy cercanos.

Kylian Mbappé se vio con la actriz. (La Nación/AFP)

Según el medio El Mundo, el delantero del Real Madrid y la protagonista de la serie Élite habrían disfrutado primero de una cena en un exclusivo restaurante italiano de la capital francesa.

Después de la comida, ambos se trasladaron a la azotea del Pullman Paris Tour Eiffel, un conocido hotel con vistas panorámicas de la ciudad, donde supuestamente pasaron conversando.

Testigos citados en redes sociales aseguran que la cercanía entre los dos fue evidente y que incluso habrían terminado dándose un beso, lo que disparó aún más los rumores de una posible relación.

La información fue difundida inicialmente por el bloguero francés Aqababe, conocido por compartir detalles sobre la vida de figuras públicas.

Pero eso no fue todo. Al día siguiente, varias personas también aseguraron haber visto al futbolista salir de un hotel en París y subir a una camioneta en la que, aparentemente, ya se encontraba la actriz.

Todo apunta a que el jugador debía regresar a España para reincorporarse a los entrenamientos con el Real Madrid, por lo que muchos creen que ambos habrían viajado juntos de regreso a Madrid.

Incluso la revista ¡Hola! publicó imágenes en las que se observa a Mbappé y a la actriz bajando de un avión privado al llegar a la capital española.

Según ese medio, la pareja no viajaba sola, sino acompañada por varias personas cercanas a la actriz.

Por ahora, ni Mbappé ni Expósito han confirmado o desmentido los rumores.

Quien sí fue consultado sobre el tema fue el actor Arón Piper, amigo cercano de la actriz y también integrante de la serie Élite. Sin embargo, prefirió no entrar en detalles y respondió de forma breve: “Ni lo sé, ni me interesa”.

Mientras tanto, las imágenes y comentarios continúan circulando en redes sociales, alimentando la curiosidad de quienes quieren saber si realmente nació un nuevo romance entre el futbolista y la actriz.