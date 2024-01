Melissa Durán contó que es posible que la tengan que operar

La periodista Melissa Durán analiza operarse la naríz (Instagram)

La periodista de Multimedios, Melissa Durán, compartió con sus seguidores de Instagram una dinámica de preguntas en la que contó que es posible que se tenga que operar.

Todo empezó porque una seguidora le preguntó que había pasado con una “pelotita” que le salió hace un tiempo en la nariz, a lo que ella respondió que sigue en estudios médicos.

“Ahí está, esta pelota me salió hace un año, pensé que iba a pasar y no pasó. Fui al doctor hace unos días y bueno, no es nada de que preocuparse, parece que es un cartílago que se levantó”, explicó.

La comunicadora agregó que de momento no es peligroso, pero no es normal y lo quiere quitar, hecho que le da miedo.

“No me duele ni nada, pero estéticamente no me gusta, no se puede hacer nada más que operar, limar el cartílago para que vuelva a su lugar. Así que incluso fui al doctor Erick Rivera y en eso estamos, me da mucho susto y en eso estamos”, concluyó el tema con una risa nerviosa.

Meli también habló sobre la buena relación que tiene con sus tres hijas y le preguntaron mucho sobre si quiere tener más y aunque no respondió, aclaró que no está embarazada.