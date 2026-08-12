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Melissa Mora se cansó y le respondió como nunca a Camilo Rodríguez tras delicadas publicaciones

La artista acusa a Rodríguez de difamación y anuncia que acudirá a instancias legales

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Por Hillary Chinchilla Marín

Melissa Mora decidió responder públicamente y de manera directa a Camilo Rodríguez, luego de que el periodista aseguró haber realizado en los últimos días una serie de publicaciones en redes sociales que la relacionan con asuntos delicados.

La modelo y cantante costarricense compartió un extenso video en el que rechazó las afirmaciones que atribuye a Rodríguez, especialmente aquellas que, según su versión, la relacionarían con prostitución y con supuestas actividades ilícitas vinculadas a una expareja.

Melissa Mora defendió la manera en que se gana la vida

Melissa Mora
Melissa Mora publicó un extenso video para responder directamente a Camilo Rodríguez. (Instagram/Instagram)

Uno de los puntos que más molestaron a Mora fue, según explicó, que se cuestione el dinero que recibe por participar en actividades privadas.

A mí me pagan simplemente en una fiesta, en un evento, por cantar y bailar. Pues sí, el que tenga plata que me contrate, por supuesto, a eso me dedico yo, a divertir a la gente, a cantar, a bailar, a que la pasen bien”, manifestó.

Mora negó de manera tajante dedicarse a la prostitución y aseguró que sus ingresos en ese tipo de actividades corresponden a contrataciones por su trabajo artístico y su imagen.

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La cantante también rechazó conocer a una persona mencionada por Rodríguez en sus publicaciones y negó haber asistido a fiestas relacionadas con ella.

Habló incluso de acciones legales

El tono del video subió cuando Mora aseguró que pretende acudir a instancias legales para que cualquier afirmación sobre ella sea demostrada mediante las vías correspondientes.

“Te escondés hasta para poder ponerte la denuncia por difamación, para que me demostrés con hechos en una corte”, manifestó.

Durante su respuesta, Mora también lanzó acusaciones graves contra Rodríguez relacionadas con supuestos antecedentes de delitos graves.

Mora también cuestionó la autenticidad de supuesto material que, según ella, se habría utilizado para relacionarla con determinadas personas y sostuvo que existiría contenido generado o manipulado mediante inteligencia artificial.

Finalmente, defendió sus dos décadas de trayectoria pública y aseguró que no piensa quedarse callada frente a comentarios que considera falsos.

“Usted ya no tiene credibilidad, se nota, meterse conmigo, si a mí Costa Rica me ama, ¿por qué? porque mi carrera no la hice tres años, tengo 20 años y soy una persona auténtica y le digo a usted las cosas en la cara, no me escondo”, expresó.

Por ahora, lo expuesto corresponde a la versión pública de Melissa Mora ante las publicaciones que ella atribuye a Camilo Rodríguez. Las afirmaciones delicadas realizadas por cualquiera de las partes requieren pruebas y, de trasladarse el conflicto a instancias judiciales, corresponderá a las autoridades determinar su veracidad.

La cantante y modelo rechazó los señalamientos que asegura se han realizado sobre ella en redes sociales.
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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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