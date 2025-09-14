México está de luto por muerte de Leopoldo “Polo” Salazar, querido actor de telenovelas

La actuación mexicana está de luto por la muerte de actor Leopoldo "Polo" Salazar (Tomada de X/Tomada de X)

El reconocido actor mexicano Leopoldo “Polo” Salazar murió a los 93 años, según confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI). El artista dejó una huella en el cine, el teatro y la televisión, con recordadas participaciones en programas como Mujer, casos de la vida real.

La Asociación Nacional de Intérpretes de México anunció el fallecimiento de Leopoldo Salazar Viniegra, conocido como Polo Salazar, figura emblemática de la actuación en el país. La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales de la entidad, en las cuales se expresó solidaridad con familiares y colegas del artista.

Trayectoria en la televisión y el cine

Salazar desarrolló una carrera extensa en el entretenimiento, con actuaciones en series y telenovelas mexicanas de gran popularidad. Uno de sus papeles más recordados fue en el programa Mujer, casos de la vida real, conducido por Silvia Pinal, en el que participó en varias de las dramatizaciones que marcaron a toda una generación de televidentes.

Además, trabajó en producciones cinematográficas como La marca del gavilán y Hermelinda Linda, que lo consolidaron como un actor versátil, capaz de moverse entre el drama, la comedia y las historias de corte social. Su presencia en la pantalla grande y chica lo convirtió en un rostro familiar para el público mexicano.