Michael Jordan está de nuevo en Costa Rica: ¿a qué vino?

Michel Jordan llegó al país este miércoles. (Jorge Andrés Solano y Tomás Cubero Maingot, miembros de ACOFAA/Facebook)

El famoso exjugador de baloncesto estadounidense Michael Jordan, llegó nuevamente a Costa Rica este miércoles 14 de enero, así lo dio a conocer Migración a este medio.

Un video compartido por Esquina 506 y grabado por Rodrigo Castro, muestra cómo la aeronave del ícono deportivo aterrizó en el aeropuerto Juan Santamaría, en Alajuela, poco después de las 8 de la mañana.

Las imágenes fueron captadas por algunas personas que conocían de antemano la llegada del avión y lograron registrar el momento del aterrizaje.

Michael Jordan en su pasada visita a Costa Rica. (FRANCK FIFE, Archivo/Archivo)

Avión privado de Michael Jordan aterrizando en el Juan Santamaría este 14 de enero de 2026. (Jorge Andrés Solano y Tomás Cubero Maingot, miembros de ACOFAA/Facebook)

Extraoficialmente se dice que Jordan está invitado a participar en un torneo de pesca llamado Pelagic Rockstar Offshore Tournament, que se realizará este fin de semana en Marina Pez Vela, en Quepos.

No es la primera vez que el estadounidense pisa suelo tico. En abril de 2025, ya había realizado alrededor de tres visitas al país. Su primera llegada fue el 6 de enero del año pasado, cuando también participó en un torneo de pesca, esta vez en Jacó.