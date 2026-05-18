Mike Blanco reapareció tras meses de silencio y dejó contundente mensaje sobre polémica que lo rodea

Luego de varios meses alejado de redes sociales en medio de la polémica e investigación judicial que enfrenta, el creador de contenido costarricense Mike Blanco reapareció este 17 de mayo con un extenso mensaje dirigido a sus seguidores.

El influencer, cuyo nombre real es Michael Blanco Paniagua, publicó un comunicado en el cual aseguró que su silencio nunca fue para esconderse, sino para respetar el proceso que actualmente se encuentra en investigación.

“Estos meses de silencio nunca fueron para esconderme, sino para respetar todo el proceso y porque estoy plenamente consciente de la gravedad de lo que se me ha acusado”, escribió.

Blanco también afirmó que no pretendía responder públicamente mediante videos o discusiones en redes sociales.

“Un tema muy delicado que no iba a responder con videos, sino donde debo hacerlo”, agregó.

Mike Blanco (Instagram/Instagram)

Dijo que cambió como persona

En el mensaje, el creador de contenido aseguró que durante este tiempo ha reflexionado sobre la responsabilidad que tiene como figura pública y como influencer.

“He tenido tiempo para reflexionar y tomar conciencia de la responsabilidad que tengo como creador de contenido de mantener buenas conductas en todos los ámbitos”, expresó.

Además, indicó que muchos de sus contenidos cambiarán debido a que considera que algunos mensajes podían fomentar actitudes incorrectas entre sus seguidores.

“Muchos de esos contenidos cambiarán, ya que, sin quererlo, fomentaba actitudes que no son correctas para mi público en general”, publicó.

Mike también aseguró que actualmente es “una persona muy diferente” a la imagen que, según él, se proyectó durante toda la polémica.

“Lo que sí puedo decirles es que hoy en día soy una persona muy diferente a la que se ha mostrado”, manifestó.

El caso sigue bajo investigación

La polémica alrededor del influencer surgió luego de denuncias públicas realizadas en redes sociales, donde se le señaló por presuntos contactos indebidos con menores de edad.

Posteriormente, la Fiscalía Adjunta de Género, el PANI y el OIJ confirmaron la apertura de investigaciones para esclarecer los hechos.

Tras viralizarse el caso, varias marcas y agencias publicitarias rompieron relaciones comerciales con el creador de contenido.

Ahora, con esta publicación, Mike Blanco marca oficialmente su regreso a redes sociales luego de meses de ausencia.