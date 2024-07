Milena, la trailera volvió a cerrar bocas con algo que hizo el fin de semana y que no es jugando

Milena González tuvo una de las peleas más complicadas de su vida (Cortesía)

Milena González, conocida en el país como Milena La Trailera, está muy feliz tras vivir la emoción de una nueva carrera.

La conocida influencer participó este domingo en la carrera “Reto de pesados”, donde logró dejarse el segundo lugar de la categoría, un cuarto de milla.

“Me fue superbién, gracias a Dios, es la mejor experiencia, no es fácil, pero confío en mí, cada vez obtengo más experiencia. Volví a pelear el primer lugar con el mismo compañero de hace cuatro meses que tuvimos la primera fecha en la Guácima. El camión me falló y no pude lograrlo, pero no le voy a quitar los méritos a él, que se lo ganó a mucha honra, estuvo muy bueno”, explicó a La Teja.

González tiene mucho apoyo en las gradas y en las redes sociales, pero también se topa siempre con gente que la crítica y le dice de todo.

“Si Dios me da la oportunidad de ganar es una bendición, y si no, igual me retiro feliz, aunque pierda, estoy ganando. Hay miles de personas, incluyendo mujeres, que critican desde la gradería y no saben ni mover un volante, ni tan siquiera en qué cambio hay que salir en un cuarto de milla. Estar ahí ya es de campeones, estar frente a un semáforo en medio de puros hombres y con un contrincante a la par y personas gritando no es fácil”, agregó.

A pesar de las críticas aseguró que ella disfruta lo que hace y que eso siempre la hace sentir como una auténtica ganadora.