Millie Bobby Brown denunció a David Harbour por acoso e intimidación en el set de Stranger Things

Millie Bobby Brown denunció a David Harbour por acoso psicológico e intimidación en el set de Stranger Things.

El elenco de Stranger Things de Netflix atraviesa una fuerte tormenta antes de estrenar su última temporada.

La actriz Millie Bobby Brown, quien interpreta a Eleven, presentó una denuncia por acoso psicológico e intimidación contra su compañero David Harbour, el actor que da vida a su “padre” en la ficción, el jefe de policía Jim Hopper.

Según reportó el medio británico Daily Mail, la denuncia fue presentada directamente ante Netflix, previo al inicio de las grabaciones de la quinta temporada, que llegará a la plataforma en diciembre. En ella, la joven actriz habría incluido “páginas y páginas” de episodios en los que habría sentido maltrato verbal y un ambiente laboral hostil, aunque se aclara que no existen acusaciones de índole sexual.

La actriz de Eleven habría presentado una queja formal ante Netflix antes de grabar la quinta temporada. (Cortesía de Netflix/Courtesy of Netflix)

La queja provocó que el gigante del streaming abriera una investigación interna que se extendió por varios meses, según informó Page Six.

Hasta el momento, ni Netflix ni los creadores de la serie, Matt y Ross Duffer, han dado declaraciones sobre el caso. Tampoco lo han hecho los representantes de los actores involucrados.

Lo cierto es que la noticia sorprendió a los fanáticos, ya que la relación entre ambos siempre fue uno de los pilares emocionales de la historia. En la serie, Hopper se convierte en una figura paterna para Eleven, una conexión que fuera de cámara parecía igual de cercana… hasta ahora.

Aunque la denuncia no derivó en acciones legales, la filtración de la investigación ha puesto en entredicho el ambiente interno del rodaje y reabrió el debate sobre las dinámicas de poder y respeto entre actores en producciones de larga duración, especialmente cuando involucran a intérpretes que empezaron siendo adolescentes.

Por ahora, el estreno de la temporada final sigue en pie, pero la polémica amenaza con ensombrecer el cierre de una de las series más exitosas de Netflix.