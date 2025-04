Mimi Ortiz recordó doloroso episodio que le cambió la vida por completo

Mimi Ortiz posó en uno de sus lugares favoritos y derrochó elegancia y belleza. (Mimi Ortiz/Instagram)

Mimi Ortiz recordó un doloroso episodio de su vida debido a un complicado problema de salud que padece.

La creadora de contenido contó este sábado, en su cuenta de Instagram, que hace algunos meses pasó por un problema que le complicó mucho su salud, esto debido a una hernia que tiene en la columna y que le tienen que operar.

“En diciembre tuve una crisis, una de las hernias de la columna colapsó. Pasaron cosas, no me pude mover POR COMPLETO, POR HORAS y tardé días en volver a poder caminar. Viví uno de los episodios más dolorosos, a tal punto que perdí mi conocimiento del dolor, tuve que llegar a emergencias y estuve a nada de que me internaran”, contó abiertamente.

Agregó que este episodio la obligó a cambiar por completo su estilo de vida, hasta dejó de bailar.

“Todo mi estilo de vida ha cambiado desde entonces, tengo que operarme. No he podido bailar desde entonces, no he podido entrenar desde entonces (hasta ahora) y ahí es donde uno se da cuenta lo valioso que es la salud”.

Ahora, mientras espera la operación con ayuda de terapia, ejercicios y profesionales médicos, Mimi lucha por recuperarse.

