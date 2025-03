Mimi Ortiz reveló dura situación que vivió durante sus mejores años como modelo y presentadora

Mimi Ortiz contó lo mal que la pasó en su época como modelo y bailarina (Mimi Ortiz/Instagram)

La creadora de contenido Libni “Mimi” Ortiz recordó lo mal que la pasó hace algunos años cuando trabajó como modelo, bailarina, locutora y presentadora de televisión.

Por medio de su cuenta de Instagram, ella quiso abrir su corazón y para hacer un repaso de su vida pública y contar cómo vivió los años en los que le sobraba trabajo en la televisión, el modelaje, el baile y la radio.

A pesar de que fue su época de más popularidad, contratos con marcas y presencia en medios, la mala administración de la plata y el trabajo le provocaron un desgaste fatal.

“Yo ganaba bien, pero a cómo llegaba la plata a la cuenta, así la gastaba y aunque ganaba bien, no tenía plata. Eso me hizo entrar en una etapa en la que trabaja y trabaja y trabaja. Por más que trabaja, siempre estaba sin dinero y aunque fuera la bailarina y la modelo más cotizada, aunque hiciera fotos todo el día y tuviera la agenda llena en televisión, en radio y en todo lado, yo no tenía dinero”, explicó.

Ella agregó que llegó a un punto donde tocó fondo y eso la llevó a tomar decisiones radicales, por lo que desde hace cinco años vive feliz y realizada con lo que ha aprendido y con su negocio digital.

“Yo no dejo de trabajar en mí y yo no nací así. Yo nací en un barrio de recursos limitados, en una familia de recursos limitados, fui a un colegio público, pero todo empezó a cambiar cuando empecé a meterle información a la cabeza y me empecé a aliar con personas que tenían éxito, aprendí habilidades nuevas y ustedes tienen acceso a la misma información, pueden cortar círculos, relaciones tóxicas y empezar de nuevo. Pueden empezar igual que yo”.