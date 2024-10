Mimi Ortiz se lució en la cuarta gala de Mira quién baila pese a que tenía una clara desventaja

Mimi Ortiz se lesionó el viernes en los ensayos. Fotografía: Lilly Arce.

Mimi Ortiz enfrentó la cuarta gala de Mira quién baila con una fuerte lesión que la dejó en desventaja con respecto a los otros participantes.

La modelo nos contó que se lesionó el viernes de esta semana y la presión de los jueces no colabora con el dolor.

“Me lesioné el viernes, el otro domingo nos toca contemporáneo y ya nos han pedido excelencia, ya nos han pedido lucir un poco más profesionales, entonces ya iniciaron las alzadas, ya iniciaron los trucos, ya hay que ponerle más peligro a la coreografía, ya no tan fácil como dice la gente. Entonces, en una de las alzadas puse el peso sobre el hombro e iba sobre el bíceps, yo sentí un jalonazo, que algo se me rompió, me dolió muchísimo, pase todo el viernes con dolor”, contó.

El dolor la mandó inmediatamente para donde un médico especialista, que le confirmó la lesión.

“El sábado me vio el fisioterapeuta y me confirmó que fue un problemita en los tendones, en los ligamentos del hombro, no fue el hombro, sino lo que lo sostiene. Estoy con antiinflamatorios para poder bailar sin dolor, reposo, chineos y terapia”, explicó.

A pesar de la lesión y el miedo que le tenía al swing criollo, ella y su bailarín se lucieron en la pista y recibieron muy buenos comentarios de los cuatro jueces.

“Cuando uno está viendo a alguien bailar, que hace todo bien, solo está esperando el fallo, eso me pasa contigo. No sé qué va a pasar cuando lleguemos al ballroom, pero a lo mejor hasta nos sorprendes también. Lo vi todo, vi una muy buena representación tica del baile, me encantó, me encantó, me gustó”, mencionó fascinado Tony Costa.