Miss Costa Rica Lisbeth Valverde confesó qué es lo peor del Miss Universo que nadie sabe

Lisbeth Valverde, Miss Costa Rica contó todo lo feo de Miss Universo

La Miss Costa Rica 2023, Lisbeth Valverde, hizo un en vivo en Instagram donde contó qué es lo peor del Miss Universo y que nadie sabe.

Tras la ronda preliminar de este miércoles, Valverde quiso darle un espacio de consultas a sus seguidores, donde contó lo que está sufriendo físicamente durante las diferentes actividades.

Aunque en las historias relacionadas con el concurso de belleza más famoso del mundo destacan el glamour, la elegancia y la belleza, detrás de todo eso se esconde el dolor.

La representante de la belleza costarricense confesó que tiene una ampolla gigante en uno de sus pies y que sus orejas están despedazadas de usar aretes tan grandes.

“Vean, les voy a decir la verdad, tengo las orejas literalmente en carne viva, no debería ni siquiera decirles esto porque es demasiado personal. El otro día me levanté y tenía la almohada llena de sangre, me sangran un montón, las tengo despedazadas de usar aretes tan grandes”, comentó.

La miss agregó que también tiene mal los pies de andar tanto en tacones, pero que es parte de los sacrificios que tienen que hacer.

“Los pies ni para qué, me sigue molestando demasiado el pie izquierdo, tengo una ampolla del tamaño de una moneda de 500 (colones) y es demasiado incómodo. Me forré los pies, tuve que forrarme los pies con bandas de color piel, por dicha no se notó, pero no aguanto”, explicó.

La final del Miss Universo será este sábado 18 de noviembre a las 7 de la noche.