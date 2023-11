Miss Costa Rica, Lisbeth Valverde, contó que la pasó muy mal tras la preliminar del Miss Universo

Lisbeth Valverde la pasó muy mal tras la preliminar del Miss Universo (FER6DII)

Tras uno de los días más importantes del Miss Universo, la miss Costa Rica, Lisbeth Valverde, hizo un live de Instagram para contar detalles de su participación, donde dijo lo mal que la pasó por las críticas a su vestido.

Alrededor de la 1 de la madrugada de este jueves, la reina de la belleza tica no se podía dormir y decidió conversar un rato con sus seguidores de Instagram, donde contó detalles de la ronda preliminar y lo que le afectaron las críticas a su vestido.

“Cuando terminó el evento estaba emocionalmente devastada y es que uno se mete a las redes sociales, que no debería, pero uno lo hace y se mete y hay de todo tipo de comentarios y yo sé que a muchas personas no les gustó mi vestido y eso me bajoneó un poquito”, confesó.

LEA MÁS: Con este vestido de gala, Lisbeth Valverde se jugó todo en preliminar del Miss Universo

Valverde explicó que ese no era el vestido original con el que ella iba a desfilar, pero que una serie de problemas hicieron que tuviera que elegir otro.

“Yo sé todo lo que pasé y el estrés que he tenido detrás de eso, porque bueno, el otro vestido no me quedó, tengo que arreglarlo y fue un gran estrés, tuve que resolver, entonces traía toda esa presión y después de repente recibir esos comentarios, es como chocante. Me sentí triste que el vestido no fue lo que muchos esperaban”, explicó.

La modelo agregó que sus amigos la motivaron y le subieron el ánimo y que también los expertos en moda y otras reinas de belleza la felicitaron por el vestido y eso la calmó un poco.

“Yo dije que ellos tenían razón, porque al fin y al cabo el color del vestido no determina quién gana y hay muchas personas que hablan con hate (odio), es muy fácil criticar”, concluyó.