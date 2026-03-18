Modelo estalla contra crítica por “ser otra en persona que en fotos” y suelta contundente frase

Daniela Simpson respondió sin filtros a una crítica en redes. (Daniela Simps/Cortesía)

Daniela Simpson, una de las modelos más guapas y cotizadas del país no se quedó callada ante una crítica en redes sociales y decidió responderle con todo a una mujer que le pidió dejar de usar filtros en sus fotos.

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Todo se dio luego de que una seguidora le enviara un mensaje asegurando que la había visto en el Picnic el fin de semana pasado y que, según ella, lo mejor era que dejara de usar filtros.

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Sin embargo, Simpson aclaró que ni siquiera asistió al evento, por lo que le respondió para sacarla del error.

“Estoy asombrada con lo metiche que es la gente, una mujer me pone que me vio en Picnic y que soy fea en persona y que deje de usar filtros, le dije que no era yo, por contestar porque ni debería de contestarle, y me pone: ‘ahh no’. Ella jura que estaba en Picnic y le estoy diciendo que no”, detalló.

Seguidores salieron en defensa de la modelo tras el comentario. (Daniela Simps/Cortesía)

La modelo confesó que la situación le pareció increíble, aunque también se lo tomó con humor.

“Más increíble me parece tener una gemela, que de fijo es hermosa y que me confunda porque yo soy una torre, soy gigante amiga, mido 1’78, para que la próxima no se confunda y busque qué hacer”, dijo.

El comentario no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes no dudaron en reaccionar y llenarla de mensajes positivos, destacando su belleza con o sin maquillaje.

“No está mal cambiar con o sin maquillaje. Gracias a los que me conocen y saben cómo soy”, concluyó.

Este medio contactó a la modelo para conocer si ha recibido este tipo de comentarios en otras ocasiones y nos contó que siempre recibe comentarios lindos tanto de hombres como de mujeres.

“Ayer después de la publicación recibí más de 100 mensajes de apoyo”, comentó.

Simpson aprovechó el momento y, de paso, le envió un mensaje a quienes se dedican a tirar odio en redes sociales.

“Siempre me voy a quedar con lo bonito de la gente, realmente lo hice público porque me pareció raro. Pero el amor y los bonitos comentarios que siempre recibo me hacen pensar que el odio en mis redes es muy poco”, concluyó.