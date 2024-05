Modelo tica rajó con costosa y original sorpresa que le dio su novio italiano

La modelo tica Karina Porras y su pareja viven en Estados Unidos.

Karina Porras, modelo tica, fue sorprendida por su novio con una original, pero bastante costosa sorpresa que más de uno se desearía.

La pelinegra es una de las modelos más llamativas de la farándula tica. Su belleza y carisma le han generado muchos seguidores en redes sociales y lograron conquistar el corazón de su novio, un abogado italiano con el que vive en Estados Unidos.

En su Instagram, la pareja siempre se muestra muy enamorada, a ella le encanta resaltar el amor que siente por el europeo y los chineos de él, por eso este viernes compartió emocionada un video donde fue sorprendida con un detalle único.

LEA MÁS: Modelo tica va al supermercado en “hilo” dejando muy poco a la imaginación

En el clip se ve que su novio decidió hacerle un regalo muy original. Mientras ella dormía, se dio con la tarea de escribirle “I love you” (Te amo, en español) sobre la cama, pero no lo hizo con rosas como la mayoría, lo hizo con billetes de 100 dólares. Pudimos contar que habría unos 52 billetes, o sea, $5.200 (casi 2,7 millones de colones).

“Bebé, despiértate, tengo una sorpresa para ti, está sobre la cama, es un mensaje: Te amo, amo esto”, dijo él mientras la grabada.

Ella reaccionó encantada y sin poder creer lo que veía, tras toda la emoción, compartió un mensaje en redes sociales con el video.

“Gracias por lo que has hecho, también te amo. Me has demostrado tu amor de muchas maneras y todas me encantan, desde reír por una tontería solos en cama, viendo una peli o corriendo juntos para no mojarnos más, luego reír porque quedamos empapados y por supuesto sorprenderme con estos detalles. Te amo de verdad. Y pues obviamente no me quejo… Todas estas formas de ‘Te amo’ me gustan mucho”, escribió.