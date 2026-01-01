MTV apaga sus canales musicales y cierra una era que marcó a generaciones

Los tiempos cambian y MTV Music Television lo confirma. Las señales MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live dejaron de transmitir, cerrando un ciclo de casi cinco décadas en el que los videoclips emitidos por televisión definieron la cultura pop global y la forma de consumir música.

El cierre oficial de los canales musicales

Este 31 de diciembre la señal mundial del canal dejó de funcionar. El 13 de diciembre Paramount Global confirmó el cierre de sus principales canales musicales. La decisión marcó el final de una etapa que, aunque ya había perdido protagonismo, seguía siendo referente para millones de espectadores.

El nacimiento de una revolución cultural

MTV nació el 1.º de agosto de 1981 en Estados Unidos como el primer canal de televisión dedicado las 24 horas a la música. Su lanzamiento cambió para siempre la industria: el primer video emitido fue “Video Killed the Radio Star” de The Buggles, un mensaje simbólico sobre el poder de la imagen en la música.

Durante los años 80 y principios de los 90, MTV impulsó carreras y convirtió a artistas como Michael Jackson, Madonna, Prince y Duran Duran en íconos globales, además de definir modas, lenguaje visual y una identidad juvenil sin precedentes.

Del videoclip al reality

A mediados de los años 90, la señal comenzó a alejarse del formato musical puro. Programas como The Real World y Beavis and Butt-Head marcaron un cambio estratégico: el rating provenía cada vez más del entretenimiento que de los videoclips.

En los años 2000, la música quedó relegada a horarios nocturnos o canales alternos, mientras MTV se transformó en una marca de realities, series y cultura pop, lo que muchos consideran el inicio del fin de la MTV original.

Un final que llegó sin apagón

El cierre de Music Television no ocurrió con un apagón repentino. Los videoclips migraron a YouTube y plataformas de streaming, volviendo obsoleto el modelo que MTV había creado. El canal conservó su nombre, pero dejó de ser una descripción literal.

A 44 años de su nacimiento, MTV sigue existiendo como marca, pero la era de la música en televisión quedó oficialmente cerrada como uno de los capítulos más influyentes del entretenimiento moderno.

En Costa Rica el famoso canal acompañó a miles de ticos durante muchos años por medio de servicios de televisión por cable.

