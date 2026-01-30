Murió Catherine O’Hara, actriz que le dio vida a la madre de Kevin en “Mi pobre Angelito”

La actriz canadiense Catherine O’Hara, recordada mundialmente por interpretar a la madre de Kevin en la película Mi pobre Angelito, falleció este viernes 30 de enero de 2026 a los 71 años, según informó el medio estadounidense TMZ. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su muerte.

Una carrera marcada por la comedia

Catherine O'Hara

O’Hara también fue reconocida por su participación en producciones icónicas como Beetlejuice, donde dio vida a Delia Deetz, papel que retomó recientemente en su secuela, y por su trabajo más reciente en la serie The Studio, por el cual acababa de recibir una nominación al Globo de Oro.

Nacida en Toronto, Canadá, en marzo de 1954, la actriz construyó una sólida trayectoria en cine y televisión, destacándose por su estilo irreverente y su talento para la comedia.

Reconocimientos y legado

Uno de los puntos más altos de su carrera llegó con la serie Schitt’s Creek, donde interpretó a Moira Rose, un personaje que le valió el Emmy en 2020 y el Globo de Oro en 2021, consolidándola como una de las grandes figuras de la comedia televisiva.

Su trabajo fue ampliamente reconocido tanto por la crítica como por el público, convirtiéndola en una actriz de culto para varias generaciones.

Reacciones tras su fallecimiento

La actriz es recordada por su papel en Mi pobre Angelito. (Twitter)

La noticia de su muerte generó una ola de mensajes de despedida en redes sociales, donde colegas, fanáticos y figuras de la industria destacaron su talento, carisma y el impacto de sus personajes en la cultura popular.

Catherine O’Hara deja un legado imborrable en el cine y la televisión, especialmente por su papel en Mi pobre Angelito, una de las películas más emblemáticas de las últimas décadas.

De momento se desconoce la causa de su muerte.

