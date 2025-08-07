Murió legendario artista de la música latina

Eddie Palmieri (AFP/La Nación)

Falleció Eddie Palmieri, uno de los músicos más influyentes en la historia de la salsa y el jazz latino.

El pianista, compositor y director de orquesta tenía 88 años y murió en su casa en Nueva Jersey, tras presentar algunos problemas de salud, esto según información del medio Infobae.

Palmieri fue reconocido por romper esquemas dentro de la música tropical, al incorporar elementos del jazz con los ritmos afrocaribeños. Su carrera se extendió por más de seis décadas, tiempo en el que marcó un antes y un después en el sonido de la salsa, gracias a su estilo fuerte, percusivo y cargado de improvisación.

LEA MÁS: El mundo de la música está de luto por la muerte de querido y legendario artista

Entre sus mayores aportes está la creación de la orquesta La Perfecta en los años 60, con la que introdujo el uso de trombones como instrumento principal en lugar de trompetas, una innovación que cambió la estructura tradicional del género.

A lo largo de su trayectoria, Palmieri ganó ocho premios Grammy y fue el primer artista latino en obtener uno con un álbum en español. Su obra fue reconocida no solo por su calidad musical, sino también por el mensaje social que transmitía. Álbumes como Harlem River Drive reflejaron su preocupación por temas como la pobreza, la injusticia y la realidad de las comunidades latinas en Estados Unidos.

LEA MÁS: Cantante nacional cumplió un sueño gracias a Christian Bolaños

La noticia de su fallecimiento generó reacciones de pesar entre músicos, coleccionistas, críticos y fanáticos de todo el mundo, que destacaron su legado como uno de los grandes arquitectos del sonido latino. Su influencia se mantiene viva en generaciones de artistas que lo consideran un pionero y maestro.