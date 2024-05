Música latina llora muerte de Omar Geles, autor de “Los caminos de la vida” y “Hoja en blanco”

Omar Geles, rey vallenato, compositor y productor musical dejó gran huella con "Los Caminos de la vida" (Cortesía Coliseo Live)

Omar Geles, el Rey del Ballenato, dejó un gran legado gracias a sus exitosas piezas, sobre todo con la pieza “Los Caminos de la vida”, una canción que narra las adversidades que sufrió durante su vida.

Geles falleció el pasado martes 21 de mayo, a los 57 años, en una clínica de Valledupar, en su natal Colombia, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio jugando tenis, pero la música que hizo durante toda su carrera vivirán por siempre entre sus fans, en Colombia y entre todas las personas que las han coreado desde hace muchos años.

A pesar de que durante toda su carrera en Los Diablitos y como solista, logró destacar en la música colombiana y latina, con piezas como “Hoja en blanco”, “Después de tantos años”, “Sueños de olvido” “Cuando casi te olvidaba”, y “Cómo le pago a mi Dios”, ninguna tuvo tanto pegue como “Los caminos de la vida”.

Esta famosa pieza habla de las dificultades que tuvo que pasar Omar en compañía de su madre, Hilda Suárez Castilla y sus hermanos, Roberto Geles e Hilda Suárez.

“Esa canción la compuse en el año 1992, al recordar las dificultades de la niñez donde ella (su madre) era nuestra heroína. Esa mujer valiente, trabajadora y capaz que luchó para sacarnos adelante. Nunca pensé que la canción se metiera en el corazón de todos, pero sigue sonando y eso me llena el corazón de alegría y más sabiendo que es para mi vieja Hilda”, dijo Omar Geles hace algún tiempo en medio de una entrevista con Vicsari.

Al ser una letra tan personal, que habla del sufrimiento que pasó en su momento, ya que dice: “Los caminos de la vida, no son lo que yo pensaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba, los caminos de la vida, son muy difícil de andarlos, difícil de caminarlos y no encuentro la salida”, provocó que al principio no quisiera grabarla y menos compartirla con el mundo.

Sin embargo, decidió cantarla en compañía de Los Diablitos y hasta el momento cuenta con más de 34 versiones cantadas por diferentes artistas, incluidos Vicentico, integrante de los Fabulosos Cadillacs.

El tema ha conmovido a millones de personas, pues supera las doce millones de reproducciones en plataformas digitales e incluso fue usada por el presidente de México, Manuel López Obrador, para una de sus conferencias.

Millones de personas se han sentido identificados con la letra, que pese a ser de tristeza, tiene un ritmo alegre que sirve para el desahogo.

Él contó en entrevistas previas que se la dedicó a su mamá, y que era lo único que podía hacer para desahogarse de la situación en que vivían.

“Cuando mi papá se va de la casa hubo momentos muy duros, mi mamá lavaba ropa ajena, a todo el que tuviera para pagar le lavaba la ropa, lo hacía para comer y fueron momentos que sirvieron de plataforma de lanzamiento para soñar”, contó a medios cafetaleros.

Omar Geles y su icónica canción "Los caminos de la vida", un emotivo homenaje a su madre Hilda Suárez Castilla y a las dificultades que enfrentaron juntos. (El Tiempo / Colombia / GDA)

Compositor de puros éxitos

A lo largo de su carrera no solo sobresalió como cantante, sino también lo hizo como compositor, pues fue el encargado de crear sus propias canciones y algunas de otros grandes artistas, como el caso de Jorge Zeledón, a quien le hizo “Cuatro rosas”.

A otro grande del vallenato, como a Silvestre Dangond le compuso “Gracias”, “Mi amor por ella”, “La traga loca”, “A blanco y negro” y “El fuerte”, a la lista se suman, Nelson Velásquez, Felipe Peláez, Diomedes Díaz e Iván Villazón, quienes interpretaron sus composiciones.

La muerte de Geles ha dejado un gran vacío en la música colombiana y latinoamericana, fans y reconocidos cantantes le han enviado mensajes de despedida en redes sociales, uno de ellos su compatriota y amigo, Carlos Vives, con quien compartió muchos momentos llenos de música, cariño y amistad.

“No es fácil aceptar que un artista como Omar Geles, con tanto talento, con tanta alegría, con tantas historias por contar, con tanto amor para la gente, se haya ido de repente. Podría contarles muchas historias de un artista verdaderamente fraterno, sin egoísmos, y querido por todos. Te voy a extrañar, querido Omar, descansa en paz. Seguimos en los caminos de la vida hasta que nos volvamos a encontrar”, publicó en su cuenta de X (antes Twitter).

No cabe duda de que la inesperada muerte de Gales es una de las más sentidas de los últimos años en la música latina.