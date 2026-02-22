Nancy Dobles mostró cómo es su actual relación con Omar Cascante y Randall Salazar

Nancy Dobles dejó claro que, aunque ya no comparten pantalla en Buen Día, la relación con Omar Cascante y Randall Salazar sigue más viva que nunca.

Este fin de semana, la comunicadora publicó en sus redes sociales varias fotografías donde aparece sonriente y abrazada a sus excompañeros, durante una reunión en la casa de Salazar.

“Sábado juntos”, escribió Nancy junto a las imágenes.

Una amistad que superó la salida de Teletica

Los tres compartieron muchos años en Buen Día

En junio de 2024, Teletica anunció de forma sorpresiva que Omar Cascante y Randall Salazar quedaban fuera del espacio matutino y del canal, noticia que impactó a los televidentes.

Desde entonces, ya no se ven todos los días como antes, cuando compartían set en la revista matutina. Sin embargo, este reencuentro dejó claro que el vínculo personal se mantiene fuerte.

Randall también comentó la publicación con un mensaje que reflejó la cercanía que conservan: “Muy lindo verlos y reírnos como siempre”.

La reunión no pasó desapercibida. Muchos seguidores de los tres los llenaron de mensajes admirando su amistad y destacando lo bonito que es verlos unidos pese a los cambios laborales.

Además, varios usuarios comentaron que los extrañan juntos en pantalla y recordaron con cariño la dinámica que tenían en Buen Día.

“La mejor amistad”, “Tenían muy linda conexión en pantalla”, “Qué lindo verlos juntos”, “Son los mejores”, “El verdadero Buen Día”, fueron algunos de los comentarios.

La imagen muestran risas, abrazos y complicidad, dejando claro que, aunque los caminos profesionales hayan cambiado, la amistad sigue intacta.

Nancy Dobles compartió fotos junto a Omar Cascante y Randall Salazar. (Instagram/Instagram)

Nota realizada con ayuda de IA