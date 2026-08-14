Nancy Dobles no esperaba que dos hombres llegaran a buscarla con un ramo de flores

Daniel y Gabriel Drew ya son todos unos muchachones y sorprendieron a su mamá en Buen Día. (Instagram/Instagram)

Nancy Dobles vivió un momento muy especial mientras se encontraba en su trabajo, pues recibió una visita que, según dejó ver, no se esperaba.

La guapa presentadora compartió un video de la celebración en sus redes sociales, donde mostró que en Buen Día festejaron a varias mamitas con comida, música y la presencia de diferentes emprendimientos.

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En la mesa hubo de todo: ensalada con pico de gallo, elote, plátanos, carne y hasta pollo. Pero entre tanta comida y celebración, hubo algo que sin duda se robó la atención.

Se trató de la llegada de los dos “hombres”: sus hijos, Daniel y Gabriel Drew, quienes aparecieron en el programa con un detalle muy especial para su mamá.

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La presentadora recibió a sus hijos entre aplausos durante la celebración en Buen Día. (Nancy Dobles }/Nancy Dobles)

Los dos hijos de Nancy Dobles le llevaron flores durante la celebración del Día de las Madres. (Nancy Dobles }/Nancy Dobles)

Cada uno llegó con un hermoso ramo de rosas, unas rojas y otras rosadas, mientras las personas que se encontraban en el lugar los recibieron entre aplausos.

Nancy no dejó pasar el momento y publicó un video junto con ellos con un mensaje que reflejó la emoción de tenerlos cerca durante su jornada laboral: “Hoy mis hijos llegaron a mi trabajo”.

El encuentro también permitió ver cuánto han crecido los hijos de la presentadora. Gabriel Drew, el menor, tiene 19 años, mientras que Daniel, el mayor, tiene 23 años.

Así que, más que un ramo de flores, Nancy recibió una de esas sorpresas que seguramente se guardará entre sus recuerdos favoritos: compartir con sus dos hijos en una fecha tan especial