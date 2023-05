Nancy Dobles se cansó de las preguntas y aclaró por qué pública pocas fotos con Ignacio Santos

Nancy Dobles e Ignacio Santos se dieron una escapadita a España (Tomada de Instagram)

La presentadora de “Buen Día”, Nancy Dobles, aclaró de una vez por todas por qué no sube muchas fotos junto a su pareja, el periodista Ignacio Santos.

A pesar de que son una de las parejas más consolidadas de la farándula tica y que Dobles suele pasar muy activa en sus redes sociales, comparte poco contenido con el periodista de Telenoticias.

Los tortolitos están de viaje por Europa y aunque ya han subido un par de fotos, ante las cientos de preguntas de la ausencia de Santos, se cansó y decidió aclararlo.

La ex “A todo dar” compartió una historia en Instagram para contar que el comunicador no tiene redes sociales y no es fan de las mismas.

“Qué vacilón, me dicen “¿Por qué no sale Ignacio?” Porque él no tiene redes, no tiene y no le gustan y yo lo respeto, pero vamos a ver qué podemos hacer”, dijo divertida captando al periodista.

Con esto, Dobles espera que no le vuelvan a consultar por Santos en sus redes sociales.