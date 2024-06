Natalia Monge se vio obligada dejar de lado “De Boca en Boca”

Natalia Monge, presentadora de canal 7 se alejará de "De Boca en Boca" (Instagram)

Natalia Monge, presentadora de Teletica, contó que debido a motivo que se escapa de sus manos se deberá alejar de “De Boca en Boca” durante unos días.

A la también imitadora se le juntaron todos sus compromisos laborales, ya que además de ser parte del programa de entretenimiento, tiene uno en la radio, trabaja en eventos, en Los Toros y ahora en “Tu Cara Me Suena”, por lo que tuvo que poner un alto.

En su cuenta de Instagram contó que le toca priorizar sus asuntos, por lo que de momento y durante unos días, tendrá que dejar de lado, “De Boca en Boca”.

“Se me había olvidado decirles algo muy importante, ayer no me vieron en De Boca en Boca, hoy no voy a estar, mañana tampoco y el viernes tampoco. No se asusten, es que estamos con varias cositas de Tu Cara Me Suena, la final de los toros y diay no se puede partir uno en 50 mil. Vamos distribuyendo el tiempo entre todas las cositas, pero el programa sigue, divino”, explicó.

Naty agregó que tampoco estará en el programa de radio, pero que igual seguirá al aire de la mano de su colega.