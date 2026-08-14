Natalia Rodríguez revela qué es lo que más extraña de trabajar en Sábado Feliz

Natalia Rodríguez regresó a Sábado Feliz como invitada y vivió un reencuentro muy especial. (redes/Instagram)

Natalia Rodríguez volvió a uno de los programas que marcó una etapa importante de su carrera: Sábado Feliz.

La presentadora fue invitada a participar en una edición muy especial, pues tuvo la oportunidad de grabar el especial dedicado al Día de las Madres, que contó con la participación de la reconocida agrupación Sonora Santanera y la presencia de muchas mamitas que fueron parte de la celebración.

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Durante la grabación, Natalia recordó con cariño los años que compartió con el equipo del programa y, especialmente, su trabajo junto al presentador Mauricio Hoffmann.

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La también comunicadora no dudó en confesar qué es lo que más extraña del programa.

Nati confesó lo que más extraña de trabajar en Sábado Feliz. (captura /captura)

“Trabajar con Mauricio Hoffmann es de las cosas que más falta me hace en la vida”, dijo Rodríguez.

El reencuentro, según contó Natalia, fue muy especial y le permitió revivir parte de esas experiencias que disfrutó durante su paso por Sábado Feliz.

El programa con este especial del Día de las Madres se podrá disfrutar este sábado a las 5 p. m., por la televisión nacional.