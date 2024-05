Natalia Rodríguez sorprendió revelando todas las pastillas que toma a diario

Natalia Rodríguez, mostró tips de belleza natuarales

Natalia Rodríguez reveló uno de sus secretos de belleza para demostrar que hay muchas formas de cuidarse y verse bien naturalmente.

Por medio de su cuenta de Instagram, la presentadora de “Qué buena tarde”, contó que todos los días toma varias pastillas, pero no porque esté enferma, sino para verse y sentirse mejor.

“Voy a enseñarles todas las pastillas que me toco todos los días, esta es betacaroteno, vitamina E, colágeno, vitamina C, Omega-3 y esta de acá, que es L-carnitina. Estas son las que me estoy tomando ahorita, soy la señora de las pastillas”, mencionó.

Ella agregó que todas esas pastillas tienen como misión ayudarla a cuidar su cabello, su piel y hasta sus ojos.

“Me ayudan con el cabello, se los prometo, con la piel, con la vista, con absolutamente todo. Yo he tomado pastillas toda mi vida porque mi mamá siempre nos daba pastillas desde chiquititas, siempre toda la vida, siempre nos daba mucha vitamina E”, concluyó.

A pesar de que hay muchos métodos para tener una mejor piel o verse más joven, Rodríguez prefiere ser natural y consumir este tipo de vitaminas que le ayudan con el proceso, tip que muchos van a apuntar.