Nieta de Tía Florita compartió último gesto de amor que tuvo con su padre

Bárbara Echandi, modelo e hija de la chef Viviana Muñoz o Viviana Echandi

La modelo Bárbara Echandi, nieta de Tía Florita e hija de la chef Viviana Muñoz, compartió en su Instagram el último gesto de amor que tuvo con su papá.

Carlos Echandi, falleció la semana anterior tras una complicación renal que lo tuvo varios días luchando en el hospital y este jueves ella contó un gesto muy personal que hizo por él.

En su cuenta de Instagram publicó algunas fotografías donde se le ve a ella y a su papá con la misma camisa, una con un significado especial.

“La camisa preferida de papi, una camisa con la que mi papá siempre me molestaba porque decía que me iba a ir a recoger al colegio con la camisa de los enanitos y yo me moría de vergüenza. El último día de papi me la puse todo el día”, escribió.

En la historia agregó una captura de un mensaje donde él contaba que era su camisa favorita.

