Ninel Conde se sometió a otro procedimiento estético y causa polémica

El peligroso cambio estético de Ninel Conde que podría afectarle la vista

La actriz y cantante Ninel Conde volvió a ser noticia, esta vez no por su música, ni por su vida amorosa, sino por un procedimiento estético que podría poner en riesgo su salud.

La mexicana decidió cambiar el color de sus ojos con una cirugía que, según especialistas, puede causar daños irreversibles en la vista.

El cambio de imagen de Ninel Conde, conocida como El Bombón Asesino, ha generado una ola de comentarios en redes sociales y entre figuras del espectáculo. La información fue revelada por el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien aseguró que la cantante viajó hasta Nueva York para realizarse la intervención en una clínica especializada.

“Se cambió los ojos, yo ya sabía que se había cambiado el color, pero hasta no ver, no creer. Fue a Nueva York”, comentó Infante en el programa Sale el Sol.

“Es peligrosísimo”: Ninel Conde se somete a cirugía ocular y causa alarma

Durante la transmisión, la periodista Joanna Vega-Biestro expresó su preocupación por la seguridad del procedimiento, al que calificó como “peligrosísimo”. Incluso recordó el caso del empresario Jorge Kahwagi, quien estuvo a punto de perder la vista tras someterse a una cirugía similar.

“Es una clínica especializada que a eso se dedica, pero esto me parece muy riesgoso. Uno puede hacer lo que quiera con su cuerpo, pero con los ojos no se juega”, advirtió.

El Bombón Asesino ahora tiene otros ojos, pero los doctores no lo recomiendan (Ninel conde /Ninel Conde)

La clínica donde se habría realizado la operación sería Kerato, reconocida por aplicar la técnica llamada queratopigmentación, que consiste en modificar el color del iris de forma permanente mediante un pigmento que se coloca directamente en la córnea.

Según Infobae, el proceso dura unos 30 minutos y se realiza con anestesia local, pero los oftalmólogos lo consideran una cirugía de alto riesgo, especialmente si se hace solo por motivos estéticos.

La periodista Ana María Alvarado agregó que otras celebridades, como la actriz Alma Cero, también han optado por este método y aseguran que la tecnología “ha avanzado”, aunque los resultados a largo plazo siguen siendo inciertos.

El costo del procedimiento, que hace algunos años era alto, habría bajado considerablemente, lo que podría estar motivando a más famosos a probarlo. Sin embargo, los especialistas alertan que el precio bajo no significa seguridad.

Más allá del debate médico, algunos colegas de Conde también reflexionaron sobre la presión estética que enfrentan las celebridades.

“Esto ya va más allá de la belleza, tiene que ver con la aceptación personal”, comentó Alvarado.

Por ahora, Ninel no ha hecho declaraciones públicas sobre su cirugía, aunque las imágenes compartidas en redes muestran un notorio cambio en el color de sus ojos.