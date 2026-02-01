“No le entiendo la letra a doña Pilar”: el filazo que se robó las risas en El Debatico

A pocas horas de las elecciones presidenciales, el programa Pelando el ojo, de Repretel, presentó su parodia del debate titulada “El Debatico”, un espacio cargado de sátira política en el que una frase se robó las risas y los comentarios: “No le entiendo la letra a doña Pilar”, dicha durante la imitación de Laura Fernández, candidata del partido Pueblo Soberano.

Sharon Mendoza imitó a Laura Fernández en la parodia El Debatico. (Tomada de Instagram/Tomada de Instagram)

El filazo a Pilar y la broma del micrófono

El momento fue protagonizado por la humorista Sharon Mendoza, quien interpretó a Laura Fernández en medio del falso debate. En una de las intervenciones, mientras el personaje revisaba documentos, lanzó la frase: “Espere un momento, no le entiendo la letra a doña Pilar”.

El comentario fue entendido como una clara alusión a lo que muchos sectores han señalado durante la campaña: la supuesta influencia de Pilar Cisneros, actual diputada, en el discurso y las decisiones de la candidata oficialista.

Pero la parodia no se quedó solo en ese filazo. En otra pregunta, la “Laura Fernández” reaccionó de forma exagerada al recordar el polémico episodio en el que la candidata aseguró haber sido víctima de “espionaje” en su oficina. “Me están grabando, otra vez me están grabando sin mi permiso”, dijo el personaje, en referencia al supuesto micrófono, provocando nuevas carcajadas en el estudio.

Humor político a horas de las elecciones

El Debatico combinó ambos episodios para construir una sátira reconocible para el público, utilizando exageraciones y frases clave de la campaña electoral reciente. La mezcla del tema del micrófono y la referencia a Pilar Cisneros convirtió el segmento en uno de los más comentados de la noche.

El espacio reafirmó el estilo de Pelando el ojo, que recurre al humor para retratar la coyuntura política nacional, especialmente en momentos clave como la antesala de una elección.

