Novia de José Ricardo Carballo se despidió del imitador de Pelando el ojo con un texto que rompe el alma

Nana Sancho, pareja de José Ricardo Carballo, se despidió del imitador con un desgarrador mensaje en redes sociales.

El humorista de Pelando el ojo murió el fin de semana en un violento accidente de tránsito y una de las personas que más está sufriendo su pérdida es Nana Sancho, su pareja.

Por medio de su cuenta de Facebook, ella compartió un desgarrador mensaje asegurando que vive una completa pesadilla.

“Alguien, por favor, que me despierte de esta pesadilla. Que alguien me diga que no es cierto, que en cualquier momento vas a escribirme, que el teléfono va a sonar, que me vas a preguntar cómo estoy, que me vas a decir que venís, que vamos a reírnos juntos de cualquier tontera”, escribió al principio del posteo.

Ella agregó que no entiende cómo la vida los separó de esa forma, de un momento a otro.

“No puedo creer que te hayas ido. No puedo entender que la vida haya decidido arrancarte de mi lado tan de repente. Te busco en los mensajes, en los recuerdos, en la cama, en el aire, y lo único que encuentro es este silencio que me rompe el alma”.

Sancho contó que compartieron juntos los últimos meses y que durante ese tiempo se enamoró y vivió el amor como nunca antes.

“Conocí a un hombre maravilloso. Te conocí a vos y me enamoré como nunca me había enamorado. Gracias por regalarme estos últimos meses en la tierra, por hacerme sentir querida, vista, cuidada. Gracias por cada mirada que me hacía sentir única, por cada caricia que me recordaba que estaba viva, por cada conversación que fluía sin esfuerzo, por cada vez que me escuchaste con paciencia y ternura”, escribió.

Ella aseguró que su corazón y su vida están en mil pedazos y no sabe de dónde va a sacar fuerza para salir adelante, pero en medio de tanto dolor, el amor que los unió, sigue intacto.

“Te amo, te amé y te amaré siempre. No hay final para lo que siento por vos. Aunque el tiempo pase, aunque la vida me obligue a seguir adelante, vos vas a estar conmigo. En mi memoria, en mis palabras, en mis gestos, en mi manera de amar”.

Al final expresó que espera que sus almas se vuelvan a encontrar en otro lugar, mientras tanto ella intentará seguir adelante honrándolo a él y a lo que vivieron juntos.

“Te prometo que nunca dejaré de cantar porque eso era lo que querías. Y te buscaré siempre en los atardeceres como esos que disfrutamos tantas veces juntos. Descansa en paz, mi amor. Yo me quedo acá intentando aprender a respirar sin vos, pero con vos dentro de mí”, concluyó.