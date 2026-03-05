Novia de Luisito Comunica estará en el país ¿A qué viene?

Arianny Tenorio pareja de Luisito Comunica. Instagram.

La influencer venezolana Arianny Tenorio, conocida también por ser la pareja del popular youtuber Luisito Comunica, anunció que pronto estará en Costa Rica, noticia que rápidamente despertó la curiosidad de muchos de sus seguidores.

La creadora de contenido contó que visitará el país por varios días y que su agenda ya tiene algunos planes que incluyen grabaciones y actividades para disfrutar durante su estadía.

“Le tengo un chisme que me tiene muy emocionada”, inició contando por medio de su cuenta de Instagram, donde suele compartir detalles de sus viajes y proyectos con sus seguidores.

La guapa explicó que en pocos días estará aterrizando en suelo tico y adelantó que su visita se extenderá aproximadamente por una semana.

“Qué emoción, voy a estar una semana. Lo primero es llegar a San José. Mi plan es grabar videos de YouTube, divertirme e ir a un festival”, comentó entusiasmada.

Tenorio, conocida por muchos en redes como “Arisita”, también aprovechó para contar que una de las cosas que más ilusión le hace es reencontrarse con amigos ticos que tiene en el país.

“Háganme recomendaciones, para donde ustedes me digan voy a ir”, agregó, invitando a sus seguidores a sugerir lugares para visitar mientras recorre Costa Rica.

Arianny Tenorio, novia del youtuber Luisito Comunica, anunció que visitará Costa Rica por una semana. (captu/captura)

No es la primera vez que la influencer venezolana pisa suelo costarricense. En noviembre del 2022 visitó el país junto a su pareja, Luisito Comunica, y durante ese viaje aprovecharon para conocer algunos destinos turísticos.

En aquella ocasión estuvieron en el Parque Nacional Manuel Antonio y también recorrieron varias zonas de San José, donde compartieron parte de su experiencia con millones de seguidores en redes sociales.

Ahora, su regreso al país vuelve a generar expectativa entre quienes siguen su contenido y esperan ver qué lugares visitará durante esta nueva aventura.