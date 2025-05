Nueva canción de Ángela Aguilar, dedicada a Nodal, enciende redes y lanza indirecta a Cazzu

Ángela Aguilar y Christian Nodal (redes/Instagram)

Ángela Aguilar dejó claro que no se va a quedar callada y este 1.° de mayo lanzó su nuevo tema El Equivocado, una canción que muchos interpretan como una respuesta directa a Cazzu y a todos los que critican su relación con Christian Nodal.

En el tema, la hija de Pepe Aguilar se defiende con uñas, voz y corazón, y lanza dardos que parecen tener nombre y apellido.

“Me dicen de todo y que tenga cuidado, que me he enamorado del equivocado, el equivocado me llega con flores y para quererlo me sobran razones... Digan lo que digan, él es el correcto, el equivocado, a mí me quedó perfecto”.

Así canta Ángela, en un tono firme, como quien sabe muy bien lo que está haciendo. Esa línea ha sido tomada por miles de internautas como una clara referencia a lo que se dice desde que empezó su historia de amor con Nodal, quien antes era pareja de la rapera argentina Cazzu.

Pero ahí no para la cosa. En otra parte del tema, Ángela suelta:

“Está bien si me creen, pero si no también, muy mi vida y la de cada quien, porque esto no lo voy a esconder”.

La frase ha encendido las redes sociales porque muchos la vieron como una provocación directa a Cazzu, quien es mamá de la hija de Nodal, y quien terminó su relación con el cantante solo semanas antes de que este iniciara, oficialmente, con Ángela.

El videoclip de El Equivocado también echó más leña al fuego. En él, Ángela aparece abrazada con Nodal en un yate, rodeados de lujo, besos y miradas cómplices, como para dejar en claro que su amor va viento en popa, aunque a muchos les arda.

La canción forma parte de su próximo disco Nadie se va como llegó, que saldrá el 22 de mayo, pero desde ya promete ser el álbum más personal y controversial de la cantante.