Omar Cascante dedicó un conmovedor mensaje a dos de sus dos amores más incondicionales

Omar Cascante y sus fieles amigos (Instagram/Tomada de Instagram)

Omar Cascante dejó ver el lado más tierno y leal de su vida al dedicar un emotivo mensaje a sus dos grandes compañeros: Rufo y Aldo, sus fieles perros.

Con una reflexión cargada de gratitud y amor, el periodista destacó cómo sus mascotas han sido su refugio, acompañándolo en los mejores y peores momentos.

“Si los hombres amaran con la misma devoción con la que ustedes me han amado, el mundo sería un lugar más noble. Ustedes no necesitan prometer, ni dar discursos grandilocuentes. No les importa si tengo éxito o si fracaso, si soy fuerte o si me doblo; ustedes solo están… sin preguntas, sin condiciones, sin esperar nada más que mi presencia”, escribió al principio del texto.

Omar contó que Rufo tiene más de siete años de acompañarlo y ser su mejor amigo sin importar las circunstancias.

“Rufo, ya llevamos 7 años juntos y has sido el guardián de mis días difíciles, el que vio caer lágrimas que otros nunca vieron. Y aunque nunca dijiste una palabra, me entendiste. Te bastó estar cerca con esa mirada leal que parecía decir: ‘aquí estoy, sigue adelante’. Y lo hice. Fuiste mi compañero en los días complicados. Tu amor no conoce de calendarios, ni de relojes”, agregó.

El comunicador también se acordó de Aldo, que siempre es una fuente de felicidad en su vida.

“Para ustedes, mis fieles escuchadores, es este texto, que nunca leerán, pero quien lo haga, sabrá que les honro con mis letras. Ustedes, dos que han visto mis días de gloria y mis noches de batalla. Y cuando la vida me ha hecho caer de rodillas, han sido los primeros en correr a mi lado, sin juzgar, sin dudar, solo aceptándome. Porque el verdadero amor no pide razones, simplemente se entrega”.

Omar cerró con una reflexión profunda sobre la sabiduría de Dios al no darles voz a los perros. Según Omar, el amor más grande no necesita palabras, y eso es precisamente lo que él experimenta con sus fieles amigos: un amor silencioso, pero profundo. “Siempre serán mi hogar con patas”, concluyó, dejando claro que para él, sus perros son mucho más que animales, son su familia, sus compañeros de vida.