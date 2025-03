Omar Cascante les mandó un mensaje a los hombres que no se cuidan por ser tan machistas

Omar Cascante, periodista (Redes/Instagram)

El periodista Omar Cascante les compartió un consejo a todos los hombres que lo siguen en sus redes sociales para que se cuiden y se olviden del machismo.

El comunicador contó en sus redes sociales que está llevando una rutina para cuidar de su piel porque le están saliendo algunas arruguitas en el rostro.

“¿Quién dijo que los hombres no nos cuidamos la piel? Sobre todo a los que ya se nos están haciendo estas arrugas así. Yo confieso que no sé nada de esto, pero a veces hay conceptos machistas de que los hombres no tenemos que cuidarnos y ¿quién dijo eso? Eso no nos quita hombría, al contrario, es bonito cuando los hombres nos cuidamos”, contó motivado.

Últimamente, Cascante está muy activo en redes sociales, compartiendo mensajes de motivación para que sus seguidores sigan sus pasos y se cuiden con ejercicio y buenos hábitos como él lo hace.