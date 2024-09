Omar Cascante por fin cumplió un sueño que se le negaba hasta cuando estuvo en Teletica

Omar Cascante pudo cumplir sueño que no se le hizo ni cuando estaba en Teletica (Instagram)

Omar Cascante pudo cumplir un sueño que no se le dio ni cuando fue parte de diversos formatos de Teletica.

El periodista está que no cabe de la felicidad porque ahora ya no tendrá que llevarse aguaceros en moto y es que está estrenando un chuzo.

Por medio de sus historias de Instagram, el comunicador contó muy feliz que está ahora se pasó al team carro.

“Los sueños pueden parecer imposibles hoy, pero con paciencia y fe, son triunfos del mañana. Recuerdo claramente un martes de 2012 cuando caminaba frente a un centro comercial y me detuve frente a un carro que me dejó maravillado. Sabía que en ese momento no podía comprarlo, pero hice algo que muchos considerarían extraño o loco: coloqué mis manos sobre él y dije: ‘Dios, tú sabes mi sueño de tener uno así'”, contó en una publicación con su nuevo carro.

LEA MÁS: Omar Cascante confirma una tierna noticia que le cambiará la vida por completo

Cascante agregó que está acostumbrado a soñar despacio y sin prisas.

“La honra de todo lo que sucede es para Dios, quien abre y cierra las puertas a su tiempo. Pasaron los años y mi sueño no se desvaneció, lo curioso es saber que Dios tampoco lo olvidó, porque para él nuestros anhelos no tienen fecha de caducidad y hoy estoy aquí, frente a ese sueño viviéndolo y agradeciéndolo. No desista porque la respuesta llegará en el momento preciso, se lo dice este soñador”, concluyó.

Aunque no dio muchos detalles, reveló que su hijo mayor lo acompañó a recoger su nuevo chuzo y le ayudó a grabar todo.

Sin duda el carrito le llega en el mejor momento a Cascante, porque está a pocos meses de ser papá por segunda vez y es que a un bebé no lo puede andar en moto.