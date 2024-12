Omar Cascante sorprendió con una de las fotos más importantes de su vida

Omar Cascante está cerca de conocer a su segundo hijo. (Instagram)

Omar Cascante compartió una foto muy especial mientras cuenta los días para conocer a su amado segundo hijo.

El periodista está en una de las mejores etapas de sus vidas y es que está a punto de tener a su segundo retoño, situación que lo tiene muy ilusionado.

Para recordar el momento por mucho tiempo más, quiso hacer una emotiva sesión de fotos junto con la mamá del bebé.

“Esta fotografía plasma a la perfección el abrazo que aún no he dado, pero que ya existe. Sissi sos una increíble fotógrafa, gracias por convertir en arte mis emociones”, escribió en una foto donde sale abrazando el vientre de la mamá del bebito, a quien no se le ve la cara.

La publicación se llenó de comentarios de felicidades y buenos deseos para la pareja.